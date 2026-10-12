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Lega: Salvini si dimette da segretario, passo necessario per ricandidarsi

MILANO, 12 OTT - Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario, a livello regolamentare, per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vicesegretario sono stati azzerati. Fino al congresso, è stato nominato come commissario del partito Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio.

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