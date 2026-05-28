Leal chiede di abolire la macellazione rituale

ROMA, 28 MAG - La Leal, Lega Antivivisezionista ribadisce la propria "condanna assoluta verso ogni forma di macellazione rituale, sia islamica (Eid al‑Adha) sia ebraica (Shechità), pratiche che l'associazione ritiene crudeli, anacronistiche e incompatibili con una società etica". "Dal 27 maggio, - spiega Leal - in molte città italiane, migliaia di animali saranno sgozzati per i riti festivi islamici". Consentendo deroghe alla macellazione senza stordimento nei macelli autorizzati, il Regolamento Ue 1099/2009 resta per la Leal d"el tutto insufficiente e non tutela il diritto dell'animale a non provare dolore". "Anche la recente giurisprudenza italiana - sottolinea Gian Marco Prampolini, presidente Leal - che vieta ogni macellazione rituale fuori dai macelli, non elimina il problema centrale: la sofferenza dell'animale rimane identica, indipendentemente dal luogo". Per Leal la sofferenza non può essere giustificata da tradizioni religiose o culturali. La distinzione tra macellazione "regolare" e "clandestina" non attenua il dolore: l'animale subisce comunque una morte violenta". Per questo l'associazione chiede un intervento legislativo "più coraggioso, che elimini ogni deroga e riconosca il diritto degli animali a non essere uccisi. Lo sgozzamento è una barbarie e la norma europea non garantisce neppure l'assenza di dolore". Nei riti Halal e Kosher l'animale non viene stordito: resta cosciente mentre vengono recisi trachea, esofago e vasi sanguigni, perdendo conoscenza solo dopo secondi o minuti di dissanguamento. "Il luogo - conclude Prampolini - non cambia l'intensità del dolore. La Leal si oppone con forza a questa pratica e ricorda che la cultura cresce difendendo la vita, non distruggendola. Chiediamo controlli serrati contro le macellazioni clandestine, atti ricorrenti e, di fatto, criminali". Per Leal "pur senza macellazioni pubbliche, questi eventi richiamano l'attenzione su una tradizione che continua a generare sofferenza".