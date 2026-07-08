ANKARA, 08 LUG - "Noi, capi di Stato e di governo dell'Alleanza del Nord Atlantico, ci siamo riuniti ad Ankara per ribadire il nostro incrollabile impegno a favore della nostra difesa collettiva ai sensi dell'articolo 5 del Trattato di Washington e del legame transatlantico. Un attacco contro uno di noi è un attacco contro tutti". Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice.
Leader Nato, 'impegno incrollabile sull'articolo 5'
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