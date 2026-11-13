ROMA, 13 NOV - Miss Universo Zimbabwe Roseanna Hall e diverse altre concorrenti africane potrebbero perdere l'edizione di quest'anno del concorso a Porto Rico, mentre cercano disperatamente di ottenere un visto per gli Stati Uniti. Lo riporta la Bbc. Hall dovrebbe rappresentare lo Zimbabwe alla 75esima edizione del concorso, la cui incoronazione è prevista per il 24 novembre. Ma non ha ancora ottenuto il visto per recarsi nel territorio statunitense. Hall non è l'unica concorrente africana ad essere stata colpita dalle restrizioni. Lo Zambia ha ritirato la sua rappresentante, Pamela Mubanga, dalla competizione a causa delle restrizioni di viaggio imposte dagli Stati Uniti. Le concorrenti hanno iniziato ad arrivare a Porto Rico l'8 novembre per la registrazione, le prove degli abiti e altre attività pre-concorso. Anche Miss Universo Sud Sudan, Amylia Deng, ha espresso incertezza sulla sua partecipazione: "C'è il 50% di possibilità che ce la faremo, Miss Universo". Lo Zimbabwe è tra i 19 paesi soggetti a restrizioni parziali di viaggio imposte dagli Stati Uniti, introdotte con il Proclama Presidenziale 10998, entrato in vigore il 1° gennaio 2026.
Le concorrenti africane di Miss Universo a rischio per le strette sui visti Usa
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