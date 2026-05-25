ROMA, 25 MAG - Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in una telefonata con il segretario di Stato americano Marco Rubio ha richiamato la sua attenzione sul consiglio del ministero degli Esteri russo di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. Lo dichiara lo stesso ministero di Mosca in un comunicato citato dalla Tass.
Lavrov sente Rubio, 'evacuare l'ambasciata Usa a Kiev'
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