MOSCA, 24 GIU - Gli Usa aiutano gli ucraini a lanciare i loro attacchi in profondità nel territorio russo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato dalla Tass. "Senza l'aiuto diretto americano nella guida e nell'ottenimento di dati per l'individuazione di obiettivi, è impossibile fare ciò che l'Ucraina sta facendo ora, lanciando attacchi terroristici sul territorio russo", ha affermato Lavrov intervenendo ad un forum.
Lavrov, 'gli Usa aiutano gli ucraini ad attaccarci'
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