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Lavrov, 'continueremo i massicci attacchi di risposta contro l'Ucraina'

MOSCA, 18 GIU - La Russia continuerà gli "attacchi massicci coordinati" in risposta ai bombardamenti ucraini. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, citato dall'agenzia Ria Novosti. "Sono da tempo convinto che le parole non bastino", ha affermato Lavrov, denunciando gli "attacchi terroristici" di Kiev contro la Russia.

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