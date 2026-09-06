MOSCA, 06 SET - Le accuse della Germania alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano "l'inizio di una vera guerra", ha affermato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. "Hanno trovato un drone. Hanno detto che era un drone russo, ma nessuno si è preso la briga di indagare. Questo è, in linea di massima, l'inizio di una vera guerra", ha dichiarato Lavrov in un'intervista all'agenzia della televisione di stato ripresa da Interfax.
Lavrov, 'accuse tedesche per aeroporto di Lipsia sono l'inizio di una vera guerra'
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