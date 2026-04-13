Lavori con 'bonus edilizi' mai eseguiti, sequestrati oltre 360 mila euro di crediti

UDINE, 13 APR - La Guardia di finanza di Udine, nell'ambito della prevenzione e repressione delle violazioni in materia tributaria e delle frodi al bilancio nazionale, ha condotto un'attività nel settore dei "bonus edilizi" individuando illeciti crediti d'imposta derivanti da lavori di fatto mai eseguiti ma fatturati dal responsabile di una ditta individuale locale. I militari della Compagnia di Latisana, coordinati dalla Procura di Udine, hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal gip al fine di evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato. I crediti fiscali caduti in sequestro, fanno riferimento a lavori edili che, seppur supportati da documentazione fiscale, non hanno mai avuto inizio. Le indagini hanno consentito di appurare l'inesistenza degli immobili oggetto degli asseriti lavori edili, tutti teoricamente ubicati nella provincia udinese, nonché la mancanza di qualsivoglia proprietà immobiliare in capo ai committenti indicati nel portale di cessione crediti d'imposta ovvero nelle fatture emesse dal titolare della ditta friulana. L'operazione ha condotto al sequestro di crediti per oltre 360 mila euro e ha consentito il deferimento all'autorità giudiziaria del titolare della ditta, responsabile di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti nonché di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.