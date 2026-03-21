Lavoratori Italo Belga in corteo a Mondello, 'rispetto, dignità e certezze'

PALERMO, 21 MAR - Circa un centinaio di lavoratori della società Italo Belga si sono dati appuntamento al parcheggio di viale Galatea a Mondello, la borgata marinara di Palermo per una manifestazione dopo che la società è stata esclusa dalla gestione di parte della spiaggia palermitana. Poi le persone sono partite in corteo, con in testa uno striscione, con scritto: "I lavoratori chiedono rispetto, dignità e certezze". Il corteo raggiungerà l'antico stabilimento balneare. Le maestranze della società Italo Belga protestano per chiedere risposte sul loro futuro lavorativo, dopo che la Regione Siciliana ha revocato la concessione alla società che gestiva il litorale palermitano da quasi cento anni. La Italo Belga ha presentato intanto ricorso al Tar contro il decreto di revoca della concessione. "E' una manifestazione che nasce da una spinta spontanea da parte di tutti i lavoratori, sia quelli a tempo determinato che indeterminato. In totale siamo circa duecento - spiega Vincenzo Mansueto, impiegato nell'amministrazione della Italo Belga assunto a tempo indeterminato - C'è gente che lavora qui da venticinque anni e che ha potuto creare una famiglia grazie a questa certezza lavorativa. Io, ad esempio, sono qui dal 1990. Oggi ci etichettano come mafiosi, ma questo non è giusto. Noi siamo persone oneste. A noi non interessa chi ci dà il pezzo di pane, ci interessa lavorare e per questo chiediamo rispetto".