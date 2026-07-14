ROMA, 14 LUG - "I primi tre operatori detengono ancora il 67% del mercato dei media con Rai al 26,6%, Comcast/Sky al 22% e Fininvest/Mediaset al 18,5%, ma devono fronteggiare la crescita delle piattaforme globali come Netflix, Dazn, Amazon e Disney+, che ormai pesano per il 23,3% delle risorse totali grazie ai loro contenuti premium". Lo ha detto il presidente Agcom, Giacomo Lasorella, nel corso della Relazione Annuale al Parlamento.
Lasorella, le piattaforme raggiungono un quarto del mercato televisivo
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