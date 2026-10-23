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L'appello di Rubio, 'collaborate con la Cia se volete un cambiamento a Cuba'

WASHINGTON, 23 OTT - "A coloro che desiderano promuovere un cambiamento positivo a Cuba: è giunto il momento". Lo scrive su X il segretario di Stato americano Marco Rubio. "Di fronte alla delusione per le promesse mancate, alla corruzione e alla vita privilegiata di pochi, cogliete questa opportunità per realizzare il cambiamento che auspicate, attraverso una collaborazione riservata con la Cia", è l'invito del funzionario.

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