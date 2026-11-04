ROMA, 04 NOV - "Le osservazioni di Zini (capo dello Shin Bet, ndr) di ieri sera, unite ai risultati elettorali in America di questa mattina, hanno portato a una conseguenza imprevista: escludono di fatto qualsiasi possibilità di un governo di unità nazionale guidato da Netanyahu". Lo scrive su X il capo dell'opposizione israeliana Yair Lapid. "Israele non può permettersi che lui rimanga Primo Ministro. Ciò mette a rischio la nostra sicurezza, compromette la nostra democrazia e rovinerà la nostra posizione sulla scena globale".
Lapid, 'voto Usa esclude governo larghe intese guidato da Netanyahu'
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