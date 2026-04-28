Lancio di petardi durante Rally del Salento, un arresto e due denunce

CASARANO, 28 APR - Avrebbe lanciato un bengala acceso durante il 31° Rally del Salento - Città di Casarano, mettendo a rischio l'incolumità dei piloti e del pubblico presente. L'uomo, un 37enne residente a Specchia, è stato identificato e arrestato dalla polizia. Altre due persone sono state denunciate. È accaduto sabato sera nel secondo tornante del circuito, un tratto tecnico particolarmente insidioso caratterizzato da un curvone a ridosso di un dirupo e dalla massiccia presenza di pubblico. Gli agenti preposti al servizio di sicurezza, hanno notato l'uomo accendere una torcia pirotecnica e lanciarla al centro della carreggiata creando una situazione di alto rischio per i piloti in transito. Mentre gli operatori rintracciavano il responsabile, un secondo petardo veniva scagliato nello stesso punto del circuito da un'altra persona. Il commissario di gara, a questo punto, ha esposto la bandiera gialla per imporre il rallentamento dei concorrenti mentre un operatore ha provveduto a liberare la carreggiata dal bengala in fiamme, ripristinando le condizioni di sicurezza per il passaggio delle auto. I due presunti responsabili sono stati bloccati e identificati. I due, inoltre, durante la manifestazione, insieme ad altri soggetti avrebbero lanciato bottiglie e altri oggetti verso la Polizia, cercando di nascondersi dietro le prime file degli spettatori per evitare di essere individuati. Il presunto autore del primo lancio è stato arrestato in flagranza di reato per possesso e lancio di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive e il pm di turno ne ha disposto gli arresti domiciliari. Altre due persone sono state deferite in stato di libertà, mentre la posizione di almeno altri due soggetti coinvolti è attualmente al vaglio per l'adozione di eventuali provvedimenti.