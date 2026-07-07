(ANSA-AFP) - ROMA, 07 LUG - L'Ucraina ha lanciato più di 400 droni in direzione della capitale russa. Lo ha dichiarato il sindaco di Mosca, alla vigilia del cruciale vertice NATO in Turchia. "Da ieri fino alle 6:00 del mattino (03:00 GMT), più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca", ha scritto il sindaco Sergei Sobyanin sulla piattaforma statale MAX, aggiungendo che la maggior parte è stata abbattuta "in fase di avvicinamento", mentre 36 sono stati "distrutti mentre si avvicinavano a Mosca". (ANSA-AFP).
Lanciati dall'Ucraina oltre 400 droni verso Mosca
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