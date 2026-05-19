Lanciata Smile, prima missione spaziale congiunta di Europa e Cina

(di Leonardo De Cosmo) KOUROU, 19 MAG - C'è forse un invisibile sorriso fato di raggi X che circonda la Terra e a mostrarlo per la prima volta sarà Smile, la prima missione spaziale congiunta fra l'Europa, con l'Agenzia Spaziale Europea, e la Cina con la sua Accademia delle scienze. La missione è stata lanciata oggi alle 5:52 ora italiana dal Centro spaziale europeo di Kourou, in Guyana Francese e a portarla in orbita è stato un razzo Vega C, il lanciatore europeo realizzato in Italia e al suo 29esimo lancio. Una volta operativo, il satellite Smile osserverà la Terra con la sua vista ai raggi X per fotografare le interazioni, finora mai viste, tra il vento solare e il campo magnetico che avvolge il nostro pianeta e che, secondo gli scienziati, disegnano una sorta di sorriso stilizzato. "Smile è il risultato di oltre un decennio di lavoro, uno sforzo sia scientifico che ingegneristico - ha detto Carole Mundell, a capo del direttorato per la Scienza dell'Esa - e dimostra anche l'importanza della cooperazione internazionale perché fare le cose insieme porta a raggiungere più grandi obiettivi". Sono infatti tanti i traguardi raggiunti dal lancio di Smile, la prima missione scientifica sviluppata pienamente alla pari tra Esa e Accademia delle Scienze cinese e che, in uno scenario geopolitico in piena evoluzione, potrebbe rappresentare l'inizio di nuove collaborazioni. Anche se, ha sottolineato Hu Haiying dell'Accademia delle Scienze cinese, "al momento non esistono altri programmi congiunti già pianificati tra Europa e Cina". A dare il via alla missione è stata l'accensione dei motori del Vega C, che ha illuminato la notte mentre il razzo attraversava i primi strati di nuvole. La luce è rimasta visibile e intensa per un paio di minuti, mostrando un improvviso picco di luminosità dovuto alla separazione del primo stadio. A 57 minuti dal lancio, il satellite è stato rilasciato a 706 chilometri di altezza e, poco dopo, ha inviato i primi dati della telemetria.