NEW YORK, 20 LUG - Una persona è stata fermata per aver lanciato un dispositivo esplosivo contro la sede dell'Fbi a New York. Lo riporta Cnn, sottolineando che non ci sono indicazioni di feriti. L'incidente è avvenuto vicino al 26 Federal Plaza, sede di molte agenzie dell'immigrazione e dell'Ice.
Lancia dispositivo esplosivo contro sede Fbi a Ny, un fermato
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