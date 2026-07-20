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Lancia dispositivo esplosivo contro sede Fbi a Ny, un fermato

NEW YORK, 20 LUG - Una persona è stata fermata per aver lanciato un dispositivo esplosivo contro la sede dell'Fbi a New York. Lo riporta Cnn, sottolineando che non ci sono indicazioni di feriti. L'incidente è avvenuto vicino al 26 Federal Plaza, sede di molte agenzie dell'immigrazione e dell'Ice.

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