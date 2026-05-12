La vasca del Lincoln Memorial blu, causa contro Trump

NEW YORK, 12 MAG - Il progetto di Donald Trump di trasformare il Lincoln Memorial a Washington trova il primo ostacolo. Una organizzazione non profit, The Cultural Landscape Foundation, ha fatto causa all'ente dei parchi Usa, al dipartimento dell'Interno e al segretario Doug Burgum in merito alla decisione di ridipingere l'iconica vasca color 'blu bandiera americana', come l'ha definito il tycoon. Secondo l'organizzazione, l'amministrazione Trump ha ignorato le procedure previste per modificare siti storici federali, secondo quanto previsto dal National Historic Preservation Act. Trump ha svelato il suo piano di rifare il look alla reflecting pool il mese scorso, vuole ridipingerla nel colore 'American flag blue', e ha anche annunciato che il progetto sarà completato in una settimana al costo di due milioni di dollari ed in tempo per le celebrazioni del 250/o anniversario dell'Indipendenza americana il 4 luglio. Alcuni giorni dopo, su Truth Social, ha pubblicato un fake di se stesso in costume insieme a membri del suo gabinetto mentre fanno salotto nell'acqua sullo sfondo del Washington National Monument at the rear. La legge federale proibisce di nuotare nella reflecting pool tuttavia.