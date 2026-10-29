WASHINGTON, 29 OTT - Una perturbazione che porterà forti temporali attraverserà il centro degli Stati Uniti nel giorno delle elezioni di midterm con il rischio di condizionare l'affluenza ai seggi. Le precipitazioni, avvertono i meteorologi, interesseranno un'area compresa tra i Grandi Laghi, l'Upper Midwest e la costa occidentale del Golfo del Messico; resta tuttavia ancora incerto quali zone subiranno i disagi maggiori a causa del maltempo. Secondo le previsioni, Iowa, Kansas, Michigan, Texas e Ohio rischiano di dover affrontare disagi con raffiche di vento e piogge intense. Quanto alle temperature, le massime sono previste tra 3 e gli 8 gradi sopra la media stagionale. Solo nel sud-ovest si manterranno leggermente più basse rispetto alla norma.
'La tempesta dell'election day', in arrivo forti temporali negli Usa alle midterm
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