NAIROBI, 17 NOV - La Tanzania ha confermato la criminalizzazione dei rapporti omosessuali, respingendo le richieste internazionali di depenalizzazione. La decisione rientra nel rifiuto di 68 delle 280 raccomandazioni presentate dagli Stati membri delle Nazioni Unite durante la quarta Revisione periodica universale sui diritti umani, svoltasi a Ginevra. Il ministro per gli Affari costituzionali e la Giustizia, Abdallah Ulega, ha dichiarato ai media che le proposte respinte sono incompatibili con la Costituzione, le leggi nazionali e i valori culturali del Paese. Dodoma ha invece accolto 196 raccomandazioni e ne ha rinviate altre 16 per ulteriori valutazioni. Tra le richieste respinte figurano quelle di diversi Paesi occidentali per eliminare le pene previste dalla legislazione tanzaniana per i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso. Durante la stessa revisione, Germania, Regno Unito, Finlandia e Svizzera hanno inoltre chiesto indagini indipendenti sulle denunce di uccisioni, sparizioni e violenze delle forze di sicurezza in occasione delle elezioni del 29 ottobre 2025. Il governo ha riferito di aver istituito una commissione investigativa, ma ha escluso per ora la pubblicazione integrale del rapporto, sostenendo che potrebbe compromettere le indagini.
La Tanzania non torna indietro, l'omosessualità resta un reato
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