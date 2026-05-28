La Stampa cambia proprietà, la Sae completa l'acquisto

TORINO, 28 MAG - Il gruppo Sae ha completato l'operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d'azienda collegati. Per favorire questo processo, il Gruppo Sae ha costituito una sub holding, Sae Piemonte - composta da Gruppo Sae con il 51 per cento e Toto Holding con il 49 - finalizzata alla partecipazione di maggioranza nella società La Stampa Sae che sarà proprietaria della testata. Il ruolo di amministratore delegato sarà affidato a Massimo Briolini, mentre la carica di presidente sarà assunta da Paolo Ceretti. Tra gli azionisti Fondazione di Sardegna, Carimonte Holding, Sportcast, Reale Mutua e Toto holding.