ROMA, 18 SET - La Lanterna di Trieste, meglio noto come 'Pedocin', l'unica spiaggia in Europa in cui uomini e donne sono divisi da un muro, finisce anche sul sito della Cnn che in un lungo articolo spiega perché ai residenti piaccia tanto lo stabilimento balneare. "Il Pedocin è uno dei luoghi più amati dai triestini da quando ha aperto, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, ma a giugno è finito sui giornali di tutto il mondo quando due turisti milanesi hanno mostrato di non apprezzarne particolarmente il fascino", si legge nell'articolo. "La coppia aveva pagato per entrare ma è rimasta sconvolta quando un'altra frequentatrice ha spiegato loro la regola della separazione tra uomini e donne. La turista avrebbe risposto sostenendo che la situazione era "assurda e medievale", chiedendo il rimborso del biglietto. La Cnn sottolinea che dopo l'incidente, gli ingressi sono aumentati di oltre il 50% rispetto all'anno precedente: dai 34.885 biglietti del luglio 2025 ai 53.610 del luglio 2026. "L'episodio ha riportato l'attenzione su un luogo che non è soltanto una spiaggia per i triestini, ma un posto al quale sono profondamente legati. El Pedocin potrebbe essere soltanto una striscia piuttosto stretta di ciottoli accanto al porto cittadino, ma per gli abitanti del luogo è uno spazio carico di memoria, non soltanto quella delle proprie famiglie, ma quella della città stessa", scrive la Cnn.
La spiaggia di Trieste divisa tra donne e uomini sul sito della Cnn
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