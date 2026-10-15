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La Russa, Milano è questione all'attenzione dei vertici nazionali del centrodestra

ROMA, 15 OTT - "Noi non le abbiamo mai fatte nella vita c'è sempre una prima volta, io penso che non ce ne sia bisogno ma non è una cosa che è vietato fare quindi tutto è possibile". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa interpellato dai cronisti sull'ipotesi di primarie per scegliere il candidato sindaco del centrodestra per Milano, sottolineando però che "la questione Milano è all'attenzione dei vertici nazionali, quindi io esprimo pareri che non sanno né di sugo né di salsa...".

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