La regina Sonja di Norvegia, 88 anni, ricoverata per problemi cardiaci

- ROMA, 27 MAG - La regina Sonja di Norvegia, 88 anni, è stata ricoverata a causa di problemi cardiaci dove rimarrà per "alcuni giorni" sotto osservazione. Lo ha annunciato il Palazzo reale norvegese. La sovrana era stata posta in congedo per malattia per una settimana domenica scorsa a causa di una fibrillazione atriale e insufficienza cardiaca. La regina si è fatta impiantare un pacemaker a gennaio dopo aver avuto un episodio di fibrillazione atriale mentre sciava.