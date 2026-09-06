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La regina Margherita di Danimarca ricoverata in ospedale

STOCCOLMA, 06 SET - La regina Margherita di Danimarca è stata ricoverata in un ospedale a Copenaghen dove le è stato riscontrato un nuovo versamento ematico nella zona dell'anca, oltre a una lieve disidratazione. "La regina Margherita è di buon umore e, date le circostanze, sta bene", ha comunicato la casa reale danese, stando a quanto riporta l'emittente di servizio pubblico danese, Dr. La sovrana 86enne rimarrà ricoverata in ospedale per una settimana e dunque non potrà recarsi ad Oslo per il funerale del Re Harald di Norvegia. La monarca abdicò nel gennaio 2024 per passare il trono al figlio, Re Federico X e alla moglie, la Regina Mary.

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