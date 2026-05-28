La Procura Pavia dispone consulenza psichiatrica su Sempio

MILANO, 28 MAG - La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare "le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere" nei confronti di Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone in cui si comunica che è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. In una nota il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato che alla luce delle consulenze richieste dalla difesa di Sempio negli ultimi tempi e che i termini per le indagini preliminari scadranno solo il 29 settembre, si è deciso di "disporre ulteriori accertamenti". Da un lato è stato chiesto ai consulenti già nominati dalla Procura di esaminare "le prospettazioni tecniche formulate dalla difesa e valutarne la fondatezza, anche sotto il profilo di rigore e dell'affidabilità scientifica", dall'altra ha dato incarico al professor Catanesi a cui "sarà messo a disposizione il compendio documentale relativo ad Andrea Sempio" per avere in particolare "valutazioni tecnico-scientifiche" per accertare se ci siano condizioni "patologiche" che possano avere inciso sulla sua capacità di intendere e di volere "con riferimento ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione", se si configuri un profilo di pericolosità sociale o la presenza di eventuali disturbi o alterazioni che possano "incidere sul giudizio di imputabilità"