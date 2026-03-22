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La nave Ocean Viking attesa domani a Marina di Carrara con 116 migranti

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CARRARA (MASSA CARRARA), 22 MAR - E' previsto domattina alle 7 alla banchina Fiorillo del porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) l'attracco della nave Ocean Viking, con a bordo 116 migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo meridionale. La nave della ong Sos Mediterranée sta facendo rotta in queste ore verso lo scalo apuano Quello di domani sarà il primo sbarco del 2026 al porto di Marina di Carrara. Dal 2023, si spiega in una nota, sono 21 gli attracchi di navi ong nel porto toscano, per un totale di 2.385 migranti. Per la Ocean Viking giovedì sarà la settima volta a Marina di Carrara. Come già in passato, le operazioni di accoglienza seguiranno una routine ormai ben consolidata. Tutte le operazioni saranno coordinate dalla prefettura di Massa Carrara, i migranti una volta sbarcati saranno accompagnati al padiglione C di Imm-CarraraFiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento, quindi partiranno per strutture di accoglienza in tutto il territorio nazionale.

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