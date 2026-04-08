La Grecia vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni a partire dal 2027
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ATENE, 08 APR - "Abbiamo deciso di procedere con qualcosa di difficile ma necessario: vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni": lo ha dichiarato il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, in un video pubblicato sui social media. "La normativa arriverà nell'estate del 2026 ed entrerà in vigore il primo gennaio 2027", ha spiegato il premier.
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