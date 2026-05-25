La giornalista tunisina Dahmani condannata ad altri due anni di carcere

TUNISI, 25 MAG - L'avvocata e giornalista tunisina Sonia Dahmani, rilasciata a fine novembre dopo oltre 18 mesi di detenzione, è stata condannata ad altri due anni di carcere per alcune dichiarazioni rilasciate sulla situazione carceraria in Tunisia. Il Tribunale di primo grado di Tunisi ha emesso la sentenza lunedì, ha dichiarato l'avvocato Sami Ben Ghazi, aggiungendo di aver presentato ricorso. La Dahmani, 60 anni, una delle principali critiche al presidente tunisino Kais Saied, è accusata di cinque capi d'imputazione distinti, tutti relativi a dichiarazioni o pubblicazioni sui media. Le accuse derivano dal Decreto 54 sulla "diffusione di false informazioni", promulgato nel 2022 dal presidente Saied, una legge condannata dalle organizzazioni per i diritti umani. Il procedimento a suo carico è stato avviato in seguito a una denuncia presentata dall'Amministrazione generale delle carceri, secondo quanto affermato dal suo avvocato. Da quando il presidente ha preso il potere assoluto con un colpo di stato nel luglio 2021, decine di figure dell'opposizione, avvocati, giornalisti e attivisti per l'assistenza ai migranti sono stati incarcerati, sia in base al Decreto 54, sia con accuse legate alla legislazione antiterrorismo o alla "cospirazione contro lo Stato".