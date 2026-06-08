La Gdf scopre una fabbrica clandestina di sigarette in Friuli, 7 arresti

SPILIMBERGO, 08 GIU - Una fabbrica clandestina di sigarette con due linee produttive industriali è stata scoperta dalla Guardia di finanza a Spilimbergo (Pordenone). Sette persone sono state arrestate e sono state sequestrate quasi 80 tonnellate di tabacco lavorato, circa 25 milioni di pacchetti con marchi contraffatti e tutti i macchinari utilizzati per la produzione. Secondo le Fiamme gialle di Pordenone e Udine che hanno operato congiuntamente, l'impianto aveva una capacità produttiva stimata tra i 2 e i 5 milioni di sigarette al giorno. Il blitz è scattato al termine di una lunga attività di osservazione nei pressi di un capannone di circa 9mila metri quadrati, dove era stata rilevata un'intensa attività nelle ore notturne. I finanzieri hanno fermato un camion diretto verso il confine orientale: trasportava componenti di macchinari con residui di tabacco, filtri e cartine. All'interno dello stabilimento era in corso lo smontaggio delle linee produttive, ritenuto indicativo di un imminente trasferimento. Arrestati sei cittadini ucraini, indicati come tecnici specializzati nell'assemblaggio degli impianti, e l'autista del mezzo, un cittadino moldavo. Nel capannone sono stati trovati anche una quarantina di posti letto destinati alla manovalanza. Per dimensioni e capacità produttiva, gli investigatori ritengono possa trattarsi di una delle più grandi fabbriche clandestine di sigarette mai individuate in Italia. Nell'aprile scorso un altro impianto analogo era stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di finanza a Gonars (Udine).