PARIGI, 14 LUG - Gli incendi che colpiscono da domenica scorsa la foresta di Fontainebleau, l'antico bosco reale e riserva artistica vicino Parigi, hanno già divorato oltre 1.900 ettari di terreno: è quanto riferiscono i pompieri francesi che sperano di domare il fuoco in giornata e secondo i quali il bilancio provvisorio della distruzione è destinato a crescere. Mentre a Parigi si tiene la parata militare per la Festa nazionale del 14 luglio, con il corpo dei pompieri accolto dagli applausi del pubblico e delle autorità in tribuna, tra cui il presidente Emmanuel Macron. quattro Canadair ed elicotteri impegnati da lunedì proseguono le rotazioni per intervenire a Fontainebleau, raccogliendo l'acqua anche nella Senna. Circa 850 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni.
La foresta di Fontainebleau ancora in preda agli incendi, devastati 1.900 ettari
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