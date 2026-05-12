La fondazione Bezos dona 100 milioni di dollari per asili gratis a Ny

NEW YORK, 12 MAG - La fondazione Bezos ha donato 100 milioni di dollari per l'accesso gratuito agli asili a New York. Secondo quanto si legge sul New York Times, la donazione è arrivata attraverso Robin Hood, la più grande organizzazione no-profit di New York dedicata a combattere la povertà locale. La Bezos Family Foundation è invece un'organizzazione filantropica fondata da Jackie e Miguel Bezos, genitori del fondatore di Amazon. Si focalizza sul miglioramento dell'istruzione e dello sviluppo giovanile. L'accesso gratuito agli asili è una delle promesse fatte dal sindaco Zohran Mamdani durante la campagna elettorale tuttavia ha anche preso ferma posizione contro i miliardari, annunciando misure fiscali come la 'pied-à-terre tax', una sovrattassa sulle seconde case di lusso. Sempre secondo il quotidiano newyorkese, non è chiaro come sarà usato il denaro e se sarà accettato dall'amministrazione comunale. La donazione è stata svelata durante il gala annuale di Robin Hood, uno dei più grandi eventi di raccolta fondi al mondo. Era presente la governatrice dello stato di Ny Cathy Hochul ma non Mamdani. Presenti anche Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos oltre all'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg.