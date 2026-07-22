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La figlia di Roggero, 'speriamo nella grazia o nei domiciliari'

GRINZANE CAVOUR, 22 LUG - "È una questione che stanno seguendo i nostri legali. Manteniamo la speranza che ci sia comunque una soluzione, che sia la concessione dei domiciliari o la grazia, anche tenuto conto della sua età": così Laura Roggero, figlia del gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) in carcere per l'omicidio di due rapinatori, in merito alla richiesta di differimento della pena respinta dall'Ufficio di Sorveglianza di Torino.

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