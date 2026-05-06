'La coppia morta di hantavirus aveva viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina'

BUENOS AIRES, 06 MAG - Le autorità argentine hanno ricostruito il viaggio della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi da hantavirus a bordo della Mv Hondius determinando un itinerario compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. I coniugi avevano viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina prima di imbarcarsi sulla nave da crociera, ha dichiarato il ministero della Salute argentino. La coppia, marito e moglie, era arrivata in Argentina il 27 novembre, per poi recarsi in Cile e Uruguay prima di tornare in Argentina il 27 marzo e imbarcarsi sulla nave il primo aprile.