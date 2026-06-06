La Colombia invia una nave con 100 tonnellate di aiuti umanitari a Cuba

ROMA, 06 GIU - Il governo colombiano ha inviato a Cuba una nave con circa 100 tonnellate di aiuti umanitari per mitigare gli effetti del passaggio dell'uragano Melissa sull'isola e le carenze causate dalla crisi energetica ed economica, aggravata ulteriormente dall'embargo statunitense, come riporta l'agenzia Efe. Secondo l'Agenzia presidenziale per la cooperazione internazionale, la nave della Marina colombiana ARC Caribe è partita dal porto di Cartagena de Indias con un carico di beni di prima necessità, tra cui alimenti non deperibili, medicinali, materiale ospedaliero, materiale elettrico, articoli per la casa e pannelli solari. "Questa spedizione rappresenta un'ulteriore prova dell'impegno della Colombia nella cooperazione internazionale e nell'assistenza umanitaria tra nazioni sorelle, rafforzando i legami di solidarietà regionale e contribuendo alla cura delle comunità che continuano ad affrontare condizioni di vulnerabilità", si legge in un comunicato stampa dell'Agenzia per la cooperazione.