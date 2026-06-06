ROMA, 06 GIU - Il governo colombiano ha inviato a Cuba una nave con circa 100 tonnellate di aiuti umanitari per mitigare gli effetti del passaggio dell'uragano Melissa sull'isola e le carenze causate dalla crisi energetica ed economica, aggravata ulteriormente dall'embargo statunitense, come riporta l'agenzia Efe. Secondo l'Agenzia presidenziale per la cooperazione internazionale, la nave della Marina colombiana ARC Caribe è partita dal porto di Cartagena de Indias con un carico di beni di prima necessità, tra cui alimenti non deperibili, medicinali, materiale ospedaliero, materiale elettrico, articoli per la casa e pannelli solari. "Questa spedizione rappresenta un'ulteriore prova dell'impegno della Colombia nella cooperazione internazionale e nell'assistenza umanitaria tra nazioni sorelle, rafforzando i legami di solidarietà regionale e contribuendo alla cura delle comunità che continuano ad affrontare condizioni di vulnerabilità", si legge in un comunicato stampa dell'Agenzia per la cooperazione.
La Colombia invia una nave con 100 tonnellate di aiuti umanitari a Cuba
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