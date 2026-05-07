La chiesa dei vicoli di Genova chiusa "causa alpini"

GENOVA, 07 MAG - La chiesa di San Torpete, storica parrocchia dei vicoli di Genova, chiude domenica "causa alpini". L'annuncio di don Farinella è apparso sul portone di ingresso: "questa chiesa non ha territorio e nemmeno parrocchiani. Chi la frequenta viene da tutta Genova e anche da fuori, con mezzi pubblici propri o treni. Ne consegue che causa alpini, San Torpete è costretto a chiudere domenica". Una decisione che già qualcuno ha contestato visto che sotto il foglietto è stata vergata la scritta: "prete schifoso vergognati". In città è previsto l'arrivo di circa 400mila persone tra penne nere e accompagnatori. Un afflusso che ha portato a un imponente piano di sicurezza e gestione della città con modifiche alla viabilità, chiusure di scuole, strade, parchi. Sempre nei carruggi sono apparsi altri volantini, da giorni, contro l'adunata nazionale. In uno di questi è scritto "non c'è festa se c'è chi molesta", in un altro su sfondo rosa "non siete i benvenuti". Don Farinella è un prete molto conosciuto nel centro storico ma non solo. Antifascista, la parrocchia da lui guidata ha riconosciuto la Palestina parlando apertamente di genocidio e a marzo si è schierato apertamente per il no al referendum sulla riforma della giustizia.