ROMA, 15 OTT - "Il presidente Trump ha negoziato con successo un altro grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di diesel e abbassare i prezzi". Così un portavoce della Casa Bianca commenta con Repubblica le critiche della premier Giorgia Meloni all'intesa raggiunta dal presidente statunitense con il presidente russo Vladimir Putin.
La Casa Bianca replica a Meloni, 'quello sul diesel un grande accordo'
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