La Camera approva in via definitiva il decreto Ponte, è legge con 160 sì

ROMA, 07 MAG - L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, ("le disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni") che è legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce misure riguardanti l'attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria. Altre norme riguardano la messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle autostradali A24 e A25, la funzionalità dei commissari nominati per la realizzazione delle opere necessarie ai campionati di calcio europei Uefa 2032; i commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana; norme per accelerare la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma e altre per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia.