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La Banca Centrale russa lascia il tasso di riferimento al 14%

MOSCA, 23 OTT - La Banca centrale russa ha lasciato invariato il tasso di interesse di riferimento al 14% annuo. La Banca Centrale russa aveva preso la stessa decisione nella riunione di settembre, segnando la prima pausa nell'allentamento della politica monetaria in oltre un anno.

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