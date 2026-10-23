MOSCA, 23 OTT - La Banca centrale russa ha lasciato invariato il tasso di interesse di riferimento al 14% annuo. La Banca Centrale russa aveva preso la stessa decisione nella riunione di settembre, segnando la prima pausa nell'allentamento della politica monetaria in oltre un anno.
La Banca Centrale russa lascia il tasso di riferimento al 14%
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