La 1000 Miglia a Ginevra: un lungo viaggio verso la sicurezza stradale

GINEVRA, 13 MAG - La 1000 Miglia arriva a Ginevra, dove la Rappresentanza italiana presso le Nazioni unite ha ospitato ieri sera un'esposizione di vetture originali e di fotografie sia della corsa storica che della sua rievocazione ai giorni nostri. Nel corso dell'evento - spiega una nota della Rappresentanza - sono intervenuti Jean Todt, Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite e storico Direttore della Scuderia Ferrari, e Federica Deledda, membro del Comitato Esecutivo della Rete europea delle polizie stradali, per sensibilizzare i presenti sul tema cruciale della sicurezza stradale. Il confronto ha messo in evidenza la centralità non solo dello sviluppo tecnologico, ma anche di prevenzione, norme efficaci e adeguate campagne di sensibilizzazione. Nel suo intervento - aggiunge la nota - l'Ambasciatore Vignali ha ricordato come la 1000 Miglia ai giorni nostri non sia soltanto una gara ma rappresenti "un evento culturale che continua ad affascinare gli appassionati di motori di tutto il mondo, che celebra la bellezza del nostro territorio e che puo' al tempo stesso aiutarci a riflettere sull'importanza dell'educazione alla sicurezza stradale".