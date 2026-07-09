(ANSA-AFP) - ROMA, 09 LUG - Le difese aeree del Kuwait stanno intercettando "attacchi missilistici e di droni nemici". Lo ha comunicato l'esercito kuwaitiano, in un post su X. "Lo Stato Maggiore dell'Esercito avvisa che tutte le esplosioni udite sono l'effetto dell'intercettazione di attacchi ostili da parte dei sistemi di difesa aerea", ha scritto, senza precisare l'origine di tali attacchi. (ANSA-AFP).
Kuwait sta intercettando 'attacchi missilistici e di droni nemici'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...