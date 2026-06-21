KIEV, 21 GIU - Tre persone sono rimaste uccise negli attacchi aerei russi che hanno colpito le regioni ucraine di Poltava e Dnipropetrovsk. Lo riferiscono le autorità locali. "Una persona è morta e nove sono rimaste ferite" a causa di bombardamenti, attacchi di droni e colpi di artiglieria contro tre distretti nella regione di Dnipropetrovsk, ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare locale, Oleksandr Ganzha. Il suo omologo a Poltava, Vitali Dyakivnich, ha indicato che due persone sono morte, una delle quali dopo il ricovero in ospedale, in seguito a un attacco avvenuto ieri sera, aggiungendo che 13 persone sono rimaste ferite. Da parte russa, il ministro della Difesa ha riferito che 239 droni ucraini sono stati abbattuti durante la notte.
Kiev, tre morti e diversi feriti in raid russi nell'est
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiKIEV
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...