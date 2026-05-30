Kiev, 'secondo attacco russo su Zaporizhzhia, un morto'

ROMA, 30 MAG - Le truppe russe hanno attaccato Zaporizhzhia per la seconda volta questa mattina, provocando un morto e un ferito. Lo ha riferito il capo dell'Ova di Zaporizhzhia Ivan Fedorov su Facebook, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Il nemico ha attaccato nuovamente Zaporizhzhia. A seguito dell'impatto di un drone nemico sul territorio di uno degli impianti industriali, è scoppiato un incendio. Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito", si legge nel rapporto.