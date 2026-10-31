ROMA, 31 OTT - "Il momento che tutti attendevamo: i residenti di Oleshky hanno attraversato il confine; la missione umanitaria è stata completata con successo! Questa missione è stata resa possibile grazie all'assistenza e al coordinamento della First Lady degli Stati Uniti". Lo scrive su X il commissario per i Diritti umani ucraino Dmytro Lubinets, sottolineando che "abbiamo percorso un lungo cammino: dai negoziati e dal raggiungimento dell'accordo per un cessate il fuoco, fino alla consegna di aiuti umanitari direttamente a Oleshky e all'organizzazione della partenza dei residenti. Il cessate il fuoco rimarrà in vigore fino alle 22:59 del 1 novembre. Si tratta del periodo di cessate il fuoco più lungo rispettato da entrambe le parti dal 2022. Ringrazio le Forze di difesa ucraine per aver aderito con responsabilità alla tregua, rendendo così possibile lo svolgimento di questa missione umanitaria". "Vogliamo che l'esperienza di Oleshky non resti un caso isolato. Potrebbe diventare la base per un nuovo meccanismo di risposta a crisi umanitarie complesse", ha sottolineato Lubinets.
Kiev, 'quella di Oleshky la più lunga tregua tra russi e ucraini dal 2022'
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