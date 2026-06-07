Kiev, Putin ha sprecato l'occasione di uscire da una guerra senza via d'uscita

ROMA, 07 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin ha sprecato l'occasione di uscire da una guerra senza via d'uscita rifiutando la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di avviare colloqui di pace diretti. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, secondo il quale il rifiuto di Putin è una brutta notizia per i russi, poiché la situazione per la Russia non potrà che peggiorare. "Le perdite sul campo di battaglia continueranno ad aumentare. I fallimenti diventeranno più umilianti. L'economia sprofonderà ancora di più nella recessione. Si perderanno altri posti di lavoro, le tasse aumenteranno e l'inflazione colpirà i più vulnerabili", ha postato il ministro che ha anche aggiunto che ora non ci sono luoghi sicuri in Russia "che possano essere esenti dalle sanzioni a lungo raggio dell'Ucraina", ha concluso riferendosi agli attacchi.