ROMA, 21 NOV - Nella notte, la Russia ha attaccato l'Ucraina con tre missili balistici e 148 droni d'attacco, di cui 87 a reazione. Lo riporta Rbc-Ucraina citando l'Aeronautica militare ucraina. Secondo i dati preliminari, le difese aeree sono riuscite ad abbattere o neutralizzare 117 droni (di cui 67 a reazione), mentre i missili hanno superato le difese ucraine. Sono stati registrati attacchi aerei russi in 19 località, nonché la caduta di frammenti in 9 località.
Kiev, 'nella notte 3 missili e 148 droni russi lanciati sull'Ucraina, 117 abbattuti'
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