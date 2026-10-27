ROMA, 27 OTT - Il cessate il fuoco a Oleshky dovrebbe rimanere in vigore per altri cinque giorni, fino alle 22:59 di domenica: lo ha dichiarato Davyd Arakhamia, il principale negoziatore ucraino, su Telegram. Arakhamia ha definito la tregua come la "più grande de-escalation dal 2022". "Ogni sforzo di de-escalation di questo tipo avvicina la pace tanto attesa in Ucraina", ha affermato.
Kiev, 'la tregua a Oleshky durerà fino alle 23 di domenica'
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