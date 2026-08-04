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Kiev, 'la capitale sotto attacco russo con missili balistici'

ROMA, 04 AGO - "Le forze di occupazione russe hanno lanciato un attacco missilistico su Kiev utilizzando armi balistiche, e diverse esplosioni sono state udite in città". Lo ha reso noto l'amministrazione militare della capitale ucraina (Kmva), citato dall'Ukrainska Pravda. "A Kiev è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia dell'uso di armi balistiche da parte del nemico". Almeno sei potenti esplosioni sono state udite in città.

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