ROMA, 04 AGO - "Le forze di occupazione russe hanno lanciato un attacco missilistico su Kiev utilizzando armi balistiche, e diverse esplosioni sono state udite in città". Lo ha reso noto l'amministrazione militare della capitale ucraina (Kmva), citato dall'Ukrainska Pravda. "A Kiev è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia dell'uso di armi balistiche da parte del nemico". Almeno sei potenti esplosioni sono state udite in città.
Kiev, 'la capitale sotto attacco russo con missili balistici'
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