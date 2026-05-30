Kiev, almeno 5 morti e 40 feriti nei raid russi delle ultime 24 ore in Ucraina

ROMA, 30 MAG - Almeno cinque persone sono rimaste uccise e altre 40 ferite a seguito degli attacchi russi che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni dell'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità locali citate dal Kyiv Independent. La Russia ha lanciato 290 droni, 279 dei quali sono stati intercettati dalla difesa aerea ucraina, ha riferito l'aeronautica militare ucraina. La Russia ha anche lanciato un missile Iskander-M e sei missili da crociera Kh-101, cinque dei quali sono stati intercettati. Nove droni sono riusciti a eludere le difese e hanno colpito sette obiettivi, mentre la caduta di detriti è stata registrata in dieci siti. Due missili non hanno raggiunto i loro bersagli e i dettagli non sono ancora stati confermati. Nella regione di Sumy, un attacco russo notturno ha distrutto una stazione ferroviaria a Shostka e danneggiato le infrastrutture della stazione con colpi diretti di diverse decine di droni kamikaze, ha riferito Oleksii Kuleba, vice primo ministro ucraino. Non ci sono state vittime tra il personale o i passeggeri, poiché le persone si trovavano nei rifugi durante l'attacco, ha aggiunto. In altri attacchi nella regione di Sumy, un uomo di 59 anni è stato ucciso e due persone sono rimaste ferite, ha riferito il governatore Oleh Hryhorov. Complessivamente, 19 insediamenti nell'oblast sono stati presi di mira. Nell'oblast di Kharkiv, due persone sono state uccise e tre ferite, ha riferito il governatore Oleh Synegubov. Una persona è stata uccisa e due persone, di 14 e 24 anni, sono rimaste ferite in un attacco russo alla città di Zaporizhzhia oggi, ha riferito il governatore dell'oblast Ivan Fedorov. Una persona è rimasta uccisa e altre sei ferite nell'oblast di Donetsk, ha dichiarato il governatore locale Vadym Filashkin. Nella parte dell'oblast di Kherson controllata dall'Ucraina, le forze russe hanno preso di mira 34 insediamenti, tra cui la città di Kherson, ferendo 21 persone, ha dichiarato il governatore Oleksandr Prokudin. Nell'oblast di Dnipropetrovsk, dove i combattimenti continuano nel sud-est, gli attacchi russi in tutta la regione hanno ferito sei persone, secondo quanto riferito dal governatore locale Oleksandr Hanzha.