Khamenei, Usa e Israele cercano di mettere in ginocchio l'Iran

TEHERAN, 28 MAG - Il leader supremo iraniano, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto, letto dalla televisione di Stato. "Il piano cieco del nemico, dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico, è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione", ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.